Otopark Kavgasında Polis Memuruna 3 Yıl 1 Ay Hapis Cezası

Fatih'te otopark kavgasında vatandaşı çenesinden vuran polis memurunun yargılandığı davada karar

İSTANBUL - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin otoparkında araç park etme sebebiyle çıkan tartışmada Mehmet Akbulut'u çenesinden vurarak yaralayan polis memurunun yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, müşteki sanık E.G.'yi 'kasten yaralama' suçundan 3 yıl 1 ay 1 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına, ardından bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Fatih'te Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin otoparkında 12 Aralık 2022'de araç park etme sebebiyle tartıştığı Mehmet Akbulut'u çenesinden vurarak yaralayan polis memuru E.G.'nin yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz müşteki sanık E.G. ile diğer müşteki sanıklar Mehmet Akbulut, Osman Akçiçek ve Mehmet Akfırat hazır bulundu.

Beraatlarını talep ettiler

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirterek mahkemeden beraatlarını talep etti. Savunma yapan sanık avukatları da müvekkillerinin beraatlarını talep etti.

Sanık 3 yıl 1 ay 1 gün hapis cezasına çarptırıldı

Esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, müşteki sanık E.G.'yi müşteki sanık Mehmet Akbulut'a yönelik 'kasten yaralama' suçundan önce 3 yıl 1 ay 1 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına, ardından bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme, müşteki sanık Mehmet Akfırat ve Mehmet Akbulut'u, E.G.'ye yönelik 'kasten yaralama' suçundan 2 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Ardından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Müşteki sanık Mehmet Akbulut hakkında kararını açıklayan mahkeme, E.G.'ye yönelik verdiği 2 bin 100 lira adli para cezasında da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti. Müşteki sanık Osman Akçiçek ise E.G.'ye yönelik 'hakaret' suçundan bin 740 lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, müşteki sanıklar Mehmet Akbulut, Mehmet Akfırat ve Osman Akçiçek hakkında 'tehdit' suçundan ayrı ayrı beraatlarına karar veren heyet, E.G.'nin yurt dışı çıkış yasağı tedbirinin devamına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, polis memuru olan E.G. ile Osman Akçiçek, Mehmet Akbulut ve Mehmet Akfırat 'müşteki- şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, olay tarihinde izinde olan polis memuru müşteki şüpheli E.G.'nin, hastanede çalışan eşini almak için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki otoparka geldiği, aracını personel otoparkına park ettiği, bu sırada müşteki şüpheli Osman Akçiçek'in kullandığı ve içinde diğer müşteki şüpheliler Mehmet Akbulut ve Mehmet Akfırat' da bulunduğu aracın da personel otoparkına girdiği ve otoparka araç park etme sebebiyle taraflar arasında tartışma meydana geldiği aktarıldı.

İddianamede tartışma sırasında Mehmet Akfırat'ın E.G.'yi itip göğüs kısmına vurduğu, E.G.'nin belinden çıkardığı tabancayı Osman Akçiçek'e doğrultarak küfür ettiği, tabancanın namlusuna mermi sürdüğü, ardından Akfırat, Akbulut ve Akçiçek'in E.G.'ye 'sen bu hastanenin bekçisi misin, istediğim yere arabamı park ederim' şeklinde hakaret ve tehdit ettikleri, E.G.'nin ise bunun üzerine doldur boşalt yaptığı, bu sırada Akbulut'un E.G.'nin silah bulunan elini tutmaya çalıştığı kaydedildi.

Daha sonra E.G.'nin silahın kabzasıyla Akbulut'un baş kısmına 2 defa vurduğunun anlatıldığı iddianamede, sonrasında silah ile ateş ederek Akbulut'u sol çene hizası giriş sol kulak altı çıkış olacak şekilde yaraladığı aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede müşteki şüpheli E.G.'nin 'kasten öldürmeye teşebbüs',,'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından toplamda 11 yıl 3 aydan 22 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede çenesinden yaralanan müşteki şüpheli Mehmet Akbulut, diğer müşteki şüpheliler Osman Akçiçek ve Mehmet Akfırat hakkında ise 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 3 aydan 8 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istendi.