Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Şehit Mehmet Tavsel Caddesi üzerinde meydana gelen kazada; 38 GU 780 plakalı otomobil ile 38 YK 702 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller hurdaya dönerken kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 4'ü çocuk 5 kişi yaralanırken, otomobilde sıkışan sürücüyü ise itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.