Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı 3. Sayfa Haberleri Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Şehit Mehmet Tavsel Caddesi üzerinde meydana gelen kazada; 38 GU 780 plakalı otomobil ile 38 YK 702 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller hurdaya dönerken kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 4'ü çocuk 5 kişi yaralanırken, otomobilde sıkışan sürücüyü ise itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kazım Karabekir Kocasinan Kayseri 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.