Otomobiller çarpıştı, savrulan arabanın altında kaldı: 1 ölü

ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, savrulan arabanın altında kalan ve ağır yaralanan yaya hayatını kaybetti.

Kaza, Ceyhan ilçesine bağlı Burhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İstasyon Caddesinde seyir halindeki otomobil, Mevlana Caddesi'nden gelen otomobille çarpıştı. Kazada araçlardan biri çarpmanın etkisiyle savrularak kaldırımdaki 64 yaşındaki İsmet Akcan'ın üzerine devrildi. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Aracın altında mahsur kalan İsmet Akcan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ceyhan Devlet Hastanesi'nde yapılan ön müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilen İsmet Akcan kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Akcan'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, kazayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.