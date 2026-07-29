Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Karaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, gece saat 23.50 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep A. (33) idaresindeki 34 RU 4536 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Bayram Ali K. (20) yönetimindeki 70 ACH 726 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı daha sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı