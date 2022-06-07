Otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü - Haberler

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Otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü

Konya'nın Yunak ilçesinde otomobil ile üç tekerlekli elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Konya'nın Yunak ilçesinde otomobil ile üç tekerlekli elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Yunak merkez Fatih Mahallesi sanayii yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fahri A. idaresindeki 26 AD 563 plakalı otomobil, Osman Akkuş'un kullandığı üç tekerlekli elektrik bisikletle çarpıştı. Kazada devrilen elektrikli bisiklet sürücüsü Osman Akkuş yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Osman Akkuş ambulansla kaldırıldığı Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Konya Yunak 3. Sayfa Haberler

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