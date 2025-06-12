Otomobille çarpışan traktör parçalandı, 86 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

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Otomobille çarpışan traktör parçalandı, 86 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
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Karaman'da bir otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 86 yaşındaki traktör sürücüsü hayatını kaybetti. Olayda traktör paramparça olurken, otomobil de trafik levhasına çarptı. Kazaya ilişkin tahkikat başlatıldı.

Otomobille çarpışan traktör parçalandı: 1 ölü

KARAMAN - Karaman'da otomobil ile çarpışan traktör paramparça oldu. Kazada 86 yaşındaki traktör sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Yenişehir Mahallesi Alsancak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. idaresindeki 70 GS 0077 plakalı Audi marka otomobil Zühtü Ataş yönetimindeki 70 FN 357 plakalı traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör devrilerek paramparça olurken, otomobil ise trafik levhasına çarparak yoldan çıktı. Kazada traktör parçaları metrelerce uzaklığa fırlarken, sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle yol ise bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

"Bir anda önüme kırdı"

Kazaya karışan otomobil sürücüsü M.E. polise "Ben dümdüz gidiyordum. Amca da traktörle geliyordu. Herhalde dönüş yapacaktı bir anda önüme kırıverdi" diyerek kaza anını anlattı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET AKİF ORHAN - 3.Sayfa
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