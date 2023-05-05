Otomobille çarpışan pikap dereye düştü: 4 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobille çarpışan pikabın düştüğü derede su olmaması facianın önüne geçti

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile çarpışan pikabın dereye düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Pikabın düştüğü derede suyun olmaması facianın önüne geçerken, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.35 sıralarında Camikebir Mahallesi Değirmenözü Deresi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış T. idaresindeki 06 DF 354 plakalı pikap, Murat K. idaresindeki 42 AIV 175 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan pikap dereye düşerken, otomobil ise dere üzerindeki köprünün tahta korkuluklarına çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Pikabın düştüğü derede suyun olmaması faciayı önlerken, kazada otomobil sürücüsü Murak K. ile pikapta yolcu olarak bulunan Aynur T. Fatma T. ve Hacı T. yaralandı. Dereye düşen araçtaki yaralılara sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla inerek müdahalede bulundu. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, sedyeye konulduktan sonra vatandaşların yardımıyla dereden çıkarıldı. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya şahit olan Ali Yalman, pikabın süratli olduğunu ve hızla otomobile çarptıktan sonra dereye düştüğünü gördüğünü söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.