Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Konya'nın Hüyük ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Kıreli Mahallesi'nde trafik ışıklarının bulunduğu kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta seyir halinde olan 42 CEL 74 plakalı otomobil ile motosiklet henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, motosiklette bulunan A.T. ile A.K. yola savruldu. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı