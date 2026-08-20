Hatay'da Motosiklet-Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Hatay’da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yere savularak yaralanırken kaza anı kameraya yansıdı.
Hatay'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yere savularak yaralanırken kaza anı kameraya yansıdı.
Kaza; Payas ilçesi Fahrettin Altay Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen motosikletle, dönüş yapmak isteyen otomobil çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yere düşerek savruldu. Kazanın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıslar ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı