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Otomobille çarpışan motosikletlinin havada takla attığı anlar kamerada

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Hatay’ın Antakya ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü havada takla atarak yaralandı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü havada takla atarak yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşandı. Otomobil, yola çıktığı esnada aynı şeritten gelen motosikletle çarpıştı. Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü takla atarak havaya uçtu. Yaralanan motosiklet sürücüsünün havada takla attığı anlar kameraya yansıdı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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