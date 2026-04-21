Otomobille çarpışan motosiklet karşı şeride sürüklendi: 1 yaralı

Karaman'da otomobille çarpıştıktan sonra refüje çarparak karşı şeride sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Mümine Hatun Mahallesi Şehit Hamza Çetin Bulvarı Yunus Emre Polis Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali A. idaresindeki 07 AOK 564 plakalı Tofaş marka otomobil ile E.B. (18) yönetimindeki 33 KDD 91 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan motosiklet, refüjde bulunan beton mantar dubaya çarparak karşı şeride sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü E.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı