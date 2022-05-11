Son dakika haberi! Çorum'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler

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Son dakika haberi! Çorum'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika gelişmesine göre Çorum'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybettiÇORUM Çorum'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Çorum'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

ÇORUM Çorum'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Çorum Mimarsinan Mahallesi Mimarsinan 5. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motokurye olarak çalışan Kerep Aksungur idaresindeki 19 BR 979 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 19 ACT 945 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile motosikletten fırlayarak yola savrulan Aksungur, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aksungur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Tugay Göktürk - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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