Üye Girişi
Haberler

Otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen adamı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Sincan ilçesinde, park ederken otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen şahıs, çocuğun yakınları tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Başkentte yaşanan korkunç olay, Sefa Ç.'nin otomobilini park ederken bir anlık dalgınlıkla bir çocuğun ayağını ezmesiyle başladı. Sefa Ç., ayağını ezdiği çocuğun yakınları ile yaşadığı arbedede feci şekilde can verdi.

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobilini park etmek için kaldırıma doğru yanaşan Sefa Ç, yol kenarındaki çocuğu fark etmeyerek ayağının üstünden geçti. Sürücü Sefa Ç. ile olay yerindeki çocuğun yakınları arasında tartışmaya çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, taraflar arasında arbede yaşandı.

KALBİNDEN BIÇAKLANDI

Sefa Ç., yaşanan kavgada çocuğun bir yakını tarafından kalbinden bıçaklandı. Kanlar içerisinde yere yığılan Sefa Ç.'yi gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sefa Ç., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisine alınan Sefa Ç., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kavgadan sonra kaçan 6 şüpheli, polis ekiplerince suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan çocuk tedaviye alınırken, öldürülen Sefa Ç.7nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Şüphelilerin karakoldaki sorgusu devam ediyor.

Otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen adamı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

3-sayfa Ankara Suç

Hizbullah'ın İsrail'deki dronlu saldırısında Genelkurmay başkanının öldüğü iddia edildi

'Saldırıda genelkurmay başkanı öldü' iddiası

 Trump'a bir suikast girişimi daha

Seçimlere kısa bir süre kala Trump'a bir suikast girişimi daha

 AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimler için harekete geçti

AK Parti Burger Kıng açılışına katılan isimler için harekete geçti
Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı?

Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı?
500

Yorumlar (1)

Ser_hat:

Adam bilerek ezmemiştir ayağı.ama siz ana baba olsanız çocuğun elini bırakmazdınız.

10
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursaspor Kahramanmaraş Spor CANLI İZLE şifresiz ASPOR! TFF 3. Lig Bursaspor K.Maraş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bursaspor maçı kaç kaç? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı kararları ve gündemi nedir? TRT Spor yayın akışı 13 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Deha full HD bölüm izle! Deha 4. bölüm tek parça izle! Deha son bölüm neler oldu? Orionid meteor yağmuru ne zaman, hangi tarihte 2024? Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 13 Ekim altın fiyatları yükseldi mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 13 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Az önce deprem mi oldu? 13 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Roblox çöktü mü? 13 Ekim Roblox ne zaman açılacak? Roblox neden açılmıyor? Masterchef Nigar elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.