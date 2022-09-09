Son dakika haber | Otomobilin takla atması sonucu 6 gencin yaralandığı kaza kamerada 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberlerine göre Otomobilin takla atması sonucu 6 gencin yaralandığı kaza kameradaTEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yön tabelasına çarpan otomobilin takla atması sonucu 6 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı. Otomobilin takla atması sonucu 6 gencin yaralandığı kaza kamerada TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yön tabelasına çarpan otomobilin takla atması sonucu 6 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı. Kaza, gece yarısı Camiatik Mahallesi D - 110 Karayolu üzeri Deveci Mahallesi ayrımında meydana geldi. Keşan'dan Süleymanpaşa istikametine seyreden Nurican K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön tabelasına çarparak takla attı. Kazada sürücü Nurican K. ve araçta yolcu olarak bulunan Alper Ö., Deniz E., Ebru K., Sinan E. ve Emirhan Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdi Kuru Tekirdağ Malkara 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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