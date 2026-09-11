Haberler

Otomobilin plakasını motosiklete taktı: 266 bin lira cezaya çarptırıldı

Otomobilin plakasını motosiklete taktı: 266 bin lira cezaya çarptırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat’ta sahte plakalı ve çekme belgeli motosikleti ehliyetsiz kullandığı belirlenen 17 yaşındaki sürücüye toplam 266 bin lira idari para cezası uygulandı.

Tokat'ta sahte plakalı ve çekme belgeli motosikleti ehliyetsiz kullandığı belirlenen 17 yaşındaki sürücüye toplam 266 bin lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri 10 Eylül 2026 tarihinde saat 14.00 sıralarında şüphe üzerine 60 TH 577 plakalı motosikleti durdurdu. Ekiplerin yaptığı kontrolde, A.T.Ç. (17) tarafından kullanılan motosikletteki plakanın bir otomobile kayıtlı olduğu belirlendi. İncelemelerde motosikletin gerçek plakasının 60 AEM 577 olduğu, aracın trafikten çekme belgeli bulunduğu ve çocuk sürücünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi. A.T.Ç.'ye sürücü belgesiz araç kullanmak ve kullandırmak fiilinden 80 bin lira, başka bir araca tescilli plakayı takmaktan 140 bin lira ve çekme belgeli aracı trafiğe çıkarmaktan 46 bin lira olmak üzere toplam 266 bin lira idari para cezası uygulandı.

Otoparka çekilen motosiklet 30 gün süreyle trafikten men edilirken, olayla ilgili 'resmi belgede sahtecilik' suçundan adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon! 27 kişi yakalandı

Okulları kana bulayacaklardı! Saldırı hazırlığında yakalandılar
Fenerbahçe'de istifa krizi çözüldü! İşte çıkan karar

Fenerbahçe'de istifa krizi çözüldü! İşte çıkan karar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz başkan yine barut gibi! Camı açıp sallamaya başladı

Aziz başkan yine barut gibi!
Ferdi Tayfur'un damadından Vanlı Kara Haydar'a suçlama: İş yerime çökmeye çalıştı

Ferdi Tayfur'un damadından Vanlı Kara Haydar için olay suçlama
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu: TÜRKPOL kuruluyor

Türkiye teklif etti, 4 ülke yeşil ışık yaktı! TÜRKPOL kuruluyor
İstanbul'da minibüslerde yeni dönem! Artık kredi kartı geçiyor

İstanbul'da minibüslerde yeni dönem! İlk uygulama başladı
Banka çalışanlarını rehin almıştı, ifadesi ortaya çıktı! Bakın ne için yapmış

Banka çalışanlarını rehin almıştı, ifadesi ortaya çıktı
Cumhurbaşkanının oğlundan Türklere akılalmaz tehdit: Bavullarınızı toplayıp ülkeyi terk edin

Cumhurbaşkanının oğlundan Türklere küstah tehdit! Bir de süre verdi
İsmail Kartal istifa eder etmez koltuğuna talip olan biri var: Çağırırlarsa hazırım

İstifa eder etmez koltuğuna talip olan biri var: Çağırırlarsa hazırım