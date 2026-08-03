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Eskişehir'de Motosiklete Tehlikeli Geçiş Kamerada

Eskişehir'de Motosiklete Tehlikeli Geçiş Kamerada
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Eskişehir’de seyir halindeki bir otomobilin motosikleti çok yakınından sağdan geçmesi sürücü ve yolcusunu endişeye sürüklerken o anlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Eskişehir'de seyir halindeki bir otomobilin motosikleti çok yakınından sağdan geçmesi sürücü ve yolcusunu endişeye sürüklerken o anlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Seyitgazi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil sürücüsü, şerit takibi yapmayarak ve önündeki motosikleti tehlikeli bir şekilde sağdan geçti. Motosiklet sürücüsünün yaklaşan otomobili görüp elle uyarmasına rağmen, üzerindeki iki kişinin can güvenliğini riske atan bu sorumsuz davranış, faciaya davetiye çıkardı.

O anlar kask kamerasında

Sürücünün, yol çizgisini de aşıp kuralları hiçe sayarak yaptığı hatalı geçiş, motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin motosikleti sağdan adeta teğet geçerek hızla yoluna devam ettiği ve iki kişinin ölümle burun buruna geldiği görüldü. Motosiklet sürücüsünün dikkati sayesinde muhtemel bir kaza ucuz atlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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