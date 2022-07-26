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Otomobilin kendine doğru geldiğini gördü motosikletten inip kaçarak yaralanmaktan kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Otomobilin kendine doğru geldiğini gördü motosikletten inip kaçarak yaralanmaktan kurtuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çarpışan otomobillerden birinin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çarpışan otomobillerden birinin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Üzerine otomobilin geldiğini gören motosiklet sürücüsü hareket halindeki motosikletten inip kaçarak yaralanmaktan kurtuldu.

Kaza; Manavgat-Antalya D-400 Karayolunda meydana geldi. Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Mustafa Gök'ün kullandığı 63 AEB 420 plakalı otomobil, Hatipler Yenimahalle Kavşağında tali yola girdiği sırada, Gültepe istikametinden Manavgat istikametine gitmekte olan Yücel Sert'in kullandığı 07 LZ 652 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından Gök, bu kez karşı yönden gelen Adnan Şahin'in kullandığı 07 LTU 59 plakalı motosiklete çarptı. Otomobilin üzerine geldiğini fark eden motosiklet sürücüsü son anda motosikletten inip yana kaçarak kurtulurken otomobilin altında kalan motosiklet hurdaya döndü

Yol kenarında bulunan işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Adnan Şahin, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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