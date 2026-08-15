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Otomobilin kamyonetle çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çay ilçesine bağlı Karacaören'de beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.İ. (19) idaresindeki otomobil ile S.D. (44) yönetimindeki kamyonet çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü H.İ. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan S.İ. (44) ve B.İ. (15) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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