Otomobilin direğe çarptı, yolcu koltuğundaki şahıs böyle düştü 3. Sayfa Haberleri Otomobilin direğe çarptı, yolcu koltuğundaki şahıs böyle düştü Kazada, yolcu koltuğundaki Muhammed H. araçtan düştü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, otomobilin elektrik direğine çarptığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobilin direğe çarptı, yolcu koltuğundaki şahıs böyle düştü Kazada, yolcu koltuğundaki Muhammed H. araçtan düştü KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, otomobilin elektrik direğine çarptığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, Eldelek Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Salih M. idaresindeki 46 MA 0196 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Otomobil, yol kenarındaki demir elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada, yolcu koltuğundaki Muhammed H. araçtan düştü. Olayda, sürücü ile Muhammed H. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine ambulans polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, otomobilin hızla gelip direğe çarpması, yolcunun araçtan düşmesi yer alıyor. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Sürücü Kahramanmaraş Elbistan 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Otomobilin direğe çarptı, yolcu koltuğundaki şahıs böyle düştü - Haberler

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