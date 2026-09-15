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Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

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Adıyaman’da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Adıyaman'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi Haydar Efendi Caddesi Seyho Güler idaresindeki 34 GP 4967 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Şükrü G.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Şükrü G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesinin ardından yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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