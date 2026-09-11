Adıyaman'da karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Sanayi Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde, Sümer Park yakınlarında Elif Beyza P. idaresindeki 34 FD 3215 plakalı otomobil, 27 BBL 484 plakalı minibüsten indikten sonra karşıdan karşıya geçmeye çalışan Yeter Cebe'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Cebe için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı