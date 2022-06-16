Otomobilin çarptığı yaya yaralandı Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi 2 Nolu Aile Sağlık Merkezi yakınlarında yolun karı tarafına geçmeye çalışan Ömer Yusuf E'ye, Mehmet Sait D., idaresindeki 02 FR 880 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada Ömer Faruk E., yaralandı. Yaralı yaya olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ömer Yusuf E'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bahçelievler Mahallesi Mehmet Sait Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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