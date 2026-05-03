Karabük'te otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Kaza, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. (22) idaresindeki 06 DSH 841 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan C.M.A.'ya (22) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaya ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. C.M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı