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Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Malatya'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Malatya'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.30 sularında Battalgazi ilçesine Sancaktar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan İ.Y. idaresindeki 42 EM 898 plakalı Volkswagen marka araç yolun karşısına geçmeye çalışan Ferit Polat'a (65) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı adam ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Araç sürücünün ifade işlemleri için polis merkezine götürüldüğü kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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