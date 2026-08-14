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Ereğli'de Otomobil Motosiklete Çarptı: 1 Ağır Yaralı

Ereğli'de Otomobil Motosiklete Çarptı: 1 Ağır Yaralı
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Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobilin motosiklete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin motosiklete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçesi Barbaros Mahallesi Karaman Yolu üzeri Çitilciler civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, L.Ü.A. idaresindeki 01 JC 420 plakalı motosiklete, aynı istikamette seyir halinde olan D.Ü. yönetimindeki 42 AGK 711 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak ağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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