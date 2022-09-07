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Otomobilin çarptığı keçiler telef oldu

3. Sayfa Haberleri

Otomobilin çarptığı keçiler telef oldu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin çarptığı 2 keçi telef oldu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin çarptığı 2 keçi telef oldu.

Kaza, Gölbaşı ilçesi Ozan köyü girişinde meydana geldi. Malatya istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Orhan Dağıstan idaresindeki 34 FAJ 326 plakalı otomobil yoldan karşısına geçmeye çalışan Mustafa Gök'e ait keçi sürüsüne çarptı. Kazada 2 keçi telef olurken otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafa Gök Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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