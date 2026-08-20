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Kırmızı Işıkta Geçmeye Çalışan Kadına Otomobil Çarptı

Kırmızı Işıkta Geçmeye Çalışan Kadına Otomobil Çarptı
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobil, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yaya geçidinden aniden yola fırlayan kadına çarptı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobil, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yaya geçidinden aniden yola fırlayan kadına çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, otomobilin çarpmasıyla savrulan yaya havaya fırladı.

Kaza, Manavgat ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Sözen Caddesi istikametinde seyir halindeki Emre Ö.'nün kullandığı 07 CLA 812 plakalı otomobilin, 1071 Sokak kesişimine geldiğinde yolun karşısına geçmekte olan Ferya K.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak asfalt zemine düşen kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Panikle koşunca otomobil çarptı

Kazada yaralanan Ferya K. 112 sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde, 3 kadının yayalara kırmızı ışık yanarken yaya geçidinden geçmeye kalktığı, kadınlardan 2 tanesi araçların geldiğini görünce durmasına rağmen Ferya K.'ın panikle koşmaya kalktığı ve aracın çarptığı ve savrularak düştüğü görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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