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Kavak'ta yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptı: 1 ölü

Kavak'ta yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptı: 1 ölü
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SAMSUN (İHA)– Samsun'un Kavak ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

SAMSUN (İHA)– Samsun'un Kavak ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Kavak-Asarcık kara yolu Şehit jandarma binbaşı Zafer Akkuş üstgeçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tekstil fabrikasında çalışan Zeynep Kol (32), işten geldikten sonra yolun karşısına geçmek istediği sırada Asarcık istikametinden gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kol'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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