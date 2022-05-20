Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı - Haberler

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Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

Malatya'da karşıdan karşıya geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı 54 yaşındaki kadın ağır yaralandı.

Malatya'da karşıdan karşıya geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı 54 yaşındaki kadın ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, N.Y. idaresindeki 06 BIZ 596 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 54 yaşındaki E.K .'ya çarptı. Kazada E.K. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya, Fırat, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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