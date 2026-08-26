Çarşamba'da Elektrikli Bisiklet Kazası: 18 Yaşındaki Genç Kız Hayatını Kaybetti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun-Ordu karayolunun 36. kilometresi Dikbıyık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.F.C. yönetimindeki 55 AVE 628 plakalı otomobil, Esra Turan (18) yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan Esra Turan, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı