İzmirli avukat trafik kazasında hayatını kaybetti

İzmirli avukat trafik kazasında hayatını kaybetti
İzmir'in Ödemiş ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 38 yaşındaki avukat Taylan Hallıoğlu, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı 38 yaşındaki avukat hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Ödemiş-Beydağ karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ödemiş istikametinden Beydağ yönüne seyir halinde olan B.Y. (52) idaresindeki 35 MCC 08 plakalı otomobil, aniden yola çıkan Avukat Taylan Hallıoğlu'na (38) çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan ve ağır yaralanan Hallıoğlu, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede acil müdahaleye alınan avukat, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
