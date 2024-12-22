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Otomobilin Çarpmasıyla Yaya Hayatını Kaybetti

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Eskişehir'de yolun karşısına geçmek isteyen 42 yaşındaki Süleyman Çetin, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Eskişehir-Kütahya karayolunda meydana geldi.

Otomobilin çarpmasıyla yaklaşık 100 metre savrulan yaya hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan 42 yaşındaki şahıs, otomobilin çarpması sonucunda ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Eskişehir- Kütahya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kütahya istikametinde seyir halinde olan Bahadır Mertcan S. idaresindeki 16 BIR 579 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Süleyman Çetin'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre savrulan Çetin, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 42 yaşındaki Süleyman Çetin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Meydana gelen kazada otomobilde büyük maddi hasar oluşurken, yaralanan sürücü Bahadır Mertcan S. ve yolcu Tuğba Ş., 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobilin Çarpmasıyla Yaya Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ FURKAN ÇETİNER - 3.Sayfa
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