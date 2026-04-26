Otomobilin çarpmasıyla ölen kedinin yavrusu başından ayrılmadı

Konya'da yola çıkan bir kedi otomobilin çarpması sonucu ölürken, o sırada kedinin peşinde olan yavrusu olduğu tahmin edilen bir kedi başından ayrılmadı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 24 Nisan Cuma günü merkez Karatay ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Rüstem Şirvani Sokak'ta meydana geldi. Sokakta iki kedi peş peşe karşıya geçerken, kedilerden biri gelen otomobilin önüne doğru aniden yolun ortasına doğru koştu. Kediye çarpan otomobil yoluna devam ederken, çarpmanın ardından koşmaya devam eden kedi kaldırımda yerde kaldı. Kedinin yavrusu olduğu tahmin edilen peşindeki kedi ise ölen kedinin başından ayrılmadı.

Mahalle sakinlerinden veteriner hekim Raziye Nur Akat evinin penceresinden otomobilin kediye çarptığı gördüğünü anlatarak, "Hemen koşarak kedinin yanına gittim. Nabzını kontrol ettikten sonra kedinin öldüğünü gördüm. İnsanların duyarlı olmasını istiyorum. Kedinin yavrusu bile başından ayrılmazken, bu kediye çarpan araba gidiyor. Aslında vefa burada başlıyor" dedi.

Öte yandan, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın kediye çarpması, kedinin bir süre koşup yere yığılması yer alıyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı