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Otomobilin çarpması sonucu ölen çocuğa acı veda

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobilin çarpması sonucu ölen çocuğa acı vedaKARAMAN Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Yavuz Selim Kalaycı, son yolculuğuna uğurlandı.

Otomobilin çarpması sonucu ölen çocuğa acı veda

KARAMAN Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Yavuz Selim Kalaycı, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün gece saat 23.15 sıralarında Yeni Mahalle İbrahim Öktem Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki Yavuz Selim Kalaycı'ya H.A. yönetimindeki 70 FZ 595 plakalı Citroen marka otomobil çarptı. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yavuz Selim Kalaycı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Kalaycı için ikindi namazını müteakip Ahmet Yesevi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza Kalaycı'nın ailesi ve yakınları ile Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Yavuz Selim Kalaycı'nın cenazesi Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında dualarla defnedildi. Kazada hayatını kaybeden Yavuz Selim Kalaycı'nın Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'nın yakını olduğu öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Dağlı - 3. Sayfa

Savaş Kalaycı Jandarma Karaman 3. Sayfa Haberler

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