Otomobili yasadışı yollarla Türkiye'ye sokmuşlar

Zonguldak'ta jandarma ekipleri yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulduğu tespit edilen aracı yakaladı. Araç Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edilirken şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, "Şehit Uzm.J.Çvş. Serdar DAĞ - JASAT Mercek 2 Operasyonu" çerçevesinde, JASAT ve Asayiş Timleri tarafından yapılan araştırmalar neticesinde yasa dışı yollarla bir Türkiye'ye sokularak Zonguldak'a getirildiği öğrenildi. Detaylı inceleme ve araştırma neticesinde bahse konu otomobil Gökçebey ilçesinde yakalandı.

Aracı kullanan şüpheliyle ilgili olarak 4458 sayılı Gümrük Kanununa Muhalefet suçundan işlem başlatılırken otomobil Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edildi. - ZONGULDAK