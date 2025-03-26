Otomobile Asit Dökme Olayında İki Kişi Tutuklandı

Otomobile asit döktü, hiç olmamış gibi yoluna devam etti

Otomobile asit döken ve azmettiren kişi tutuklandı

O anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobile asit döken kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, jandarma ekiplerince yakalanan şüpheli ile azmettirici çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Alanya'nın Mahmutlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre C.A isimli kişinin 07 AKY 99 plakalı volkswagen marka otomobiline gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından asit dökülerek zarar verildi. Otomobil sahibi C.A durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. JASAT ekiplerinin yaptığı geniş çaplı araştırmasında otomobile asit döken kişinin S.T olduğunu, azmettiren kişinin ise K.Ö. olduğu tespit edilip yakalandı. Otomobile zarar veren ve azmettiren kişiler ifadelerinin ardından sevk edildikleri Alanya Adliyesi'nde Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Ayrıca gece saatlerinde otomobile asit döken kişinin ise görüntüleri işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.