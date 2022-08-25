Otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa çarptı 3. Sayfa Haberleri Otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa çarptı Kastamonu'nun Abana ilçesinde karşıya geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı. Otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa çarptı KASTAMONU - Kastamonu'nun Abana ilçesinde karşıya geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı. Kazada çocuk ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Abana-İnebolu karayolu Yakaören mevkiinde sürücüsü öğrenilemeyen 37 BN 489 plakalı FİAT marka otomobil, karşıya geçmek isteyen ve ismi öğrenilemeyen küçük yaştaki çocuğa çarptı. Kazada ağır yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Abana Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından emniyet güçleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cemal İlyasoğlu Kastamonu Abana 3. Sayfa Haberler

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