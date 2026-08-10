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Yozgat'ta Korkunç Kaza: Otomobil ve Minibüs Çarpıştı, 5 Kişi Yaralandı

Yozgat'ta Korkunç Kaza: Otomobil ve Minibüs Çarpıştı, 5 Kişi Yaralandı
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçerek minibüse çarptı. Yaralılar Delice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobil ve minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza Yerköy ilçesi Üçevler Mevkii D-200 Karayolunda meydana geldi. Yozgat istikametine seyir halinde olan A.A. idaresindeki 05 DP 103 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti ve Ankara istikametinde seyir halinde bulunan A.Ö.Ş. idaresindeki 06 M 7858 plakalı Volkswagen marka minibüse çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 05 DP 103 plakalı araç sürücüsü A.A. ile araçta yolcu olarak bulunan A.A., E.A., A.İ.A. ve N.A. isimli yolcular yaralandı.

Yaralılar Delice Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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