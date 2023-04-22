Otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Eğirdir ilçesi Beydere köyü Eğirdir-Barla karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. yönetimindeki 07 ABF 83 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen M.M. idaresindeki 32 ABE 972 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil bariyerlere çarparak dururken, kamyonet ise yan yattı. Kazada kamyonet sürücüsü M.M ve kamyonette yolcu olarak bulunan G.M., Y.V.M., S.M., A.A. ile otomobil sürücüsü A.Ö. ve beraberindeki F.Ö. yaralandı. İhbarla birlikte bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - ISPARTA