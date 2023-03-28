Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan Derya A. idaresindeki 44 AEB 133 plakalı otomobil, Gölbaşı ilçesi Yukarı Çöplü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN