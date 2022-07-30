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Son dakika haberleri... Otomobil tırın altına girdi: 2 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Otomobil tırın altına girdi: 2 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı -Otomobil, tırın dorsesinin altına girdi : Baba ve oğul hayatını kaybetti Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, tırın altına girdi.

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Otomobil tırın altına girdi: 2 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı

-Otomobil, tırın dorsesinin altına girdi : Baba ve oğul hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, tırın altına girdi. Kazada, otomobildeki baba ve oğul hayatını kaybederken, biri ağır iki kişi yaralandı.

Olay, Gemlik ilçesinden Bursa merkezine gelirken İstanbul Yolu Ovaakça Mevkiinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden 16 ABG 906 plakalı otomobilin sürücüsü Selçuk Türkmen (49), kavşaktan dönen Feyzi Ö.'nün kontrolündeki 16 RCS 08 plakalı tırın dorsesine çarptı. Yarıya kadar tırın kasasının altına giren otomobili ihbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri çıkardı. Araçta bulunan baba Selçuk Türkmen ve oğlu Mustafa Türkmen'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Emirhan Türkmen ve anne Meryem Özlem Türkmen ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Emirhan Türkmen'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası trafik kontrollü bir şekilde tek şeritten verilirken, kaza ile alakalı tahkikat devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bursa Baba 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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