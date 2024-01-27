Üye Girişi
Haberler

Otomobil şehir içi yolcu otobüsüne çarptı: 3 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Otomobil şehir içi yolcu otobüsüne çarptı: 3 yaralı Manisa'nın Soma ilçesinde şehir içi yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Otomobil şehir içi yolcu otobüsüne çarptı: 3 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde şehir içi yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi Bergama Caddesinde otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre şehir içi yolcu otobüsü durakta yolcu indirdiği esnada arkadan gelen Uğur K. idaresindeki 45 AGR 133 plakalı otomobilin çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile trafik ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Uğur K. ile otobüste yolcu olarak bulunan Aysel K. ve Cemal K. yaralandı. Yaralılar 112 Sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Manisa Soma 3.Sayfa Haberler

Bakmadan Geçme

28 Ocak Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 27-28 Ocak benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 28 Ocak hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Adana Demirspor - Hatayspor maç özeti! (VİDEO) Adana Demirspor - Hatayspor maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 29 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 29 Ocak Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Adana Demirspor - Hatayspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Adana Demirspor - Hatayspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Las Palmas - Real Madrid maç özeti! (VİDEO) Las Palmas - Real Madrid maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Las Palmas - Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Las Palmas - Real Madrid maçı kaç kaç, canlı maç skoru! S Sport CANLI izle! 27 Ocak S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! S Sport 4K canlı maç izle Bein Sports 1 CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 27 Ocak GÜNÜN MAÇLARI Adana Demirspor - Hatayspor maçı CANLI izle! Adana Demirspor - Hatayspor maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Las Palmas - Real Madrid maçı CANLI izle! Las Palmas - Real Madrid maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title