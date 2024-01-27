Otomobil şehir içi yolcu otobüsüne çarptı: 3 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde şehir içi yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi Bergama Caddesinde otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre şehir içi yolcu otobüsü durakta yolcu indirdiği esnada arkadan gelen Uğur K. idaresindeki 45 AGR 133 plakalı otomobilin çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile trafik ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Uğur K. ile otobüste yolcu olarak bulunan Aysel K. ve Cemal K. yaralandı. Yaralılar 112 Sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.