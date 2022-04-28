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Son dakika haber | Feci kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber | Feci kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberine göre Malatya'da otomobilin menfeze çarpması sonucu meydana gelen feci kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti.

Malatya'da otomobilin menfeze çarpması sonucu meydana gelen feci kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Malatya-Kayseri karayolu Yukarı Ulupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Kayseri yönüne seyir halinde olan G.A. idaresindeki 16 ASN 739 plakalı Citroen marka otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı. Feci kazada araç sürücüsü ile birlikte S.A., E.S., K.Y.A., Y.A., L.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Sevim Akkoyun'un hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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