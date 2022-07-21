Kontrolden çıkan otomobil Melen Çayı'na düştü, ekipler sürücüyü bulmak için seferber oldu

SAKARYA - Sakarya'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil, Melen Çayı'na düştü. Ekipler, otomobil ve sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

Olay, Kocaali ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi neticesinde Melen Çayı'na düştü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, cankurtaranlar ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, suyun içinde otomobile de sürücüye de rastlayamadı.

Kazanın nasıl olduğunu anlatan vatandaş, "Adam geri geri geldi, dönecekti dönemedi. Galiba aracını geri viteste unuttu. Geri geri gelirken düştü, içinde yaşlı amca vardı" dedi.