Sivas'ta Otomobil Şarampole Çıktı: 5 Yaralı

Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole çıktı, kazada araçta bulunan sürücü ve 4 yolcu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 16.00 sularında, Sivas-Kayseri karayolu Mescitli köyü yakınlarında yaşandı. Sivas istikametine gitmekte olan T.C. sevk ve idaresindeki 34 EIU 600 plakalı, Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole çıktı. Kazada sürücü ve araçta bulunan 4 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'ta ki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı