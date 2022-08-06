Otomobil kanala uçtu: 2 yaralı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çivril ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Sulama kanalına düşen otomobil, sulatı arama ve kurtarma ekibi tarafından çıkarıldı.

Kaza, Çivril ilçesine bağlı Hadım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Engin S. idaresindeki 34 HA 0050 plakalı otomobil ile Çivril'den Denizli istikametine seyir halinde ilerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Engin S., yol üzerindeki sulama kanalına otomobiliyle düştü. Tek taraflı yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazasını gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler sürücü Engin S. ve yolcu konumunda bulunan Sultan Demir S.'yi yaptıkları müdahale sonrası Çivril Devlet hastanesine kaldırdı. Kazada hurdaya dönen otomobil ise, sulatı arama ve kurtarma ekibi tarafından kanaldan çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - DENİZLİ