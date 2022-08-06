Otomobil kanala uçtu: 2 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil kanala uçtu: 2 yaralı

Otomobil kanala uçtu: 2 yaralı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çivril ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

 - Güncelleme:

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çivril ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Sulama kanalına düşen otomobil, sulatı arama ve kurtarma ekibi tarafından çıkarıldı.

Kaza, Çivril ilçesine bağlı Hadım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Engin S. idaresindeki 34 HA 0050 plakalı otomobil ile Çivril'den Denizli istikametine seyir halinde ilerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Engin S., yol üzerindeki sulama kanalına otomobiliyle düştü. Tek taraflı yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazasını gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler sürücü Engin S. ve yolcu konumunda bulunan Sultan Demir S.'yi yaptıkları müdahale sonrası Çivril Devlet hastanesine kaldırdı. Kazada hurdaya dönen otomobil ise, sulatı arama ve kurtarma ekibi tarafından kanaldan çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Denizli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title