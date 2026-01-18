Otomobil ile servis aracının karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Eskişehir'de otomobil ile servis aracının karıştığı kazada 4 yaralı sıkıştıkları yerden itfaiye tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde Nilüfer Caddesi ve Yaşar kemal Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 S 1214 plakalı servis aracının sağ tarafına bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın kaportasında göçme meydana gelirken, serviste bulunan yolcular sıkıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile sıkışan yolcular arçtan çıkarılırken, kazada 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR