Haberler

Otomobil ile servis aracının karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Otomobil ile servis aracının karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de otomobil ile servis aracının karıştığı kazada 4 yaralı sıkıştıkları yerden itfaiye tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de otomobil ile servis aracının karıştığı kazada 4 yaralı sıkıştıkları yerden itfaiye tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde Nilüfer Caddesi ve Yaşar kemal Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 S 1214 plakalı servis aracının sağ tarafına bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın kaportasında göçme meydana gelirken, serviste bulunan yolcular sıkıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile sıkışan yolcular arçtan çıkarılırken, kazada 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti

CHP'li vekile "Haklı çıktık" dedirten kuyruk
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak

Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Baba ve oğlu çaya düşen otomobilde hayatını kaybetti

Çaya düşen otomobilde acı haberler art arda geldi
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti

CHP'li vekile "Haklı çıktık" dedirten kuyruk
Galatasaraylı taraftarlar Mauro Icardi'ye ateş püskürdü

Çanlar çalıyor! Maç biter bitmez hayatının şokunu yaşadı
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak

Liste genişledi: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl erken emekli olacak