Haberler

Adıyaman'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman Yeni Sanayi Mahallesi akıllı kavşakta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Ali T. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının durumu hakkında soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Sanayi Mahallesi akıllı kavşakta Kübra Betül A. idaresindeki 02 AFP 547 plakalı otomobil ile Ali T. idaresindeki 02 ACT 854 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ali T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu! Ünlü börekçi de listede

İşte "Kuytulcular"ın kayyum atanan 5 şirketi! Ünlü börekçi de listede
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper Yılmaz ailesi için yaptırdı! Görenler aynı yorumu yaptı

Ünlü ismin ailesi için yaptırdığı evi görenler aynı yorumu yapıyor
Türkiye ile İsrail arasında çatışma riski! ABD hemen harekete geçti

Türkiye ile İsrail çatışmanın eşiğinde! ABD hemen devreye girdi
Kedinin nereyi ısırdığına dikkat edin! '11 yıl sonra kuduran vaka var'

Kedinin nereyi ısırdığına dikkat edin! "11 yıl sonra kuduran vaka var"
Günlerdir haber alınamıyordu! Acı gerçek evine girince anlaşıldı

Günlerdir haber alınamıyordu! Acı gerçek evine girince anlaşıldı
Ünlü çift aşk tazeledi! Soluğu bakın nerede aldılar

Ünlü çift aşk tazeledi! Soluğu bakın nerede aldılar
Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş ve oğlu tutuklandı

Yeni Partili vekili bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş ile oğlu tutuklandı
Tatilden dönen ailenin 5 milyonu buhar oldu! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor

Tatildeki ailenin 5 milyonu gitti! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor