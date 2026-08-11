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Atakum'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Atakum'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Samsun'un Atakum ilçesinde Atakent Mahallesi 1. İsmet İnönü Bulvarı'nda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun'un Atakum ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Atakum ilçesi Atakent Mahallesi 1. İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde bulunan 67 AEV 223 plakalı otomobil ile 55 APP 932 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü, motosikletiyle birlikte devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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