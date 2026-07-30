Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Eskişehir'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Nabi Avcı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir sebeple A.G. idaresindeki 34 MYT 858 plakalı otomobil ile İ.K. yönetimindeki 26 ANN 949 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü İ.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne (ESOGÜ) kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı