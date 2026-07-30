Haberler

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir’de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Eskişehir'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Nabi Avcı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir sebeple A.G. idaresindeki 34 MYT 858 plakalı otomobil ile İ.K. yönetimindeki 26 ANN 949 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü İ.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne (ESOGÜ) kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'deki 'paralı figüran' iddialarının ardından Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı

CHP'deki figüran krizinde yeni gelişme! İki ismi savcı çağırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rekor transferdi! Bayern Münih Sacha Boey'i sildi

Rekor transferdi! Korktuğu başına geldi
Arjantin’de araçlar kara gömüldü: 100’den fazla turist mahsur kaldı

Kar fırtınası araçları kara gömdü: 100’den fazla turist mahsur kaldı
Dünya Kupası satılıyor! UEFA'dan boykot kararı

Futbolda deprem: Dünya Kupası satılıyor!

ABD'nin kripto para yasasına yeni engel

ABD'nin kripto para yasasına yeni engel
2 çocuk babasıydı! Ekmek parası kazanırken feci şekilde can verdi

2 çocuk babasıydı! Ekmek parası kazanırken feci şekilde can verdi
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'tan ilk mesaj: Aklım ve kalbim Üsküdar'ın sokaklarında

Gözaltındaki Sinem Dedetaş'tan ilk mesaj! Kendi el yazısıyla gönderdi
Yangın bölgesinden yürek yakan görüntü! Can havliyle kaçtı

Yangın bölgesinden yürek yakan görüntü! Can havliyle kaçtı